Detenido un menor en Portugal sospechoso de matar a su madre tras sufrir malos tratos

El joven, de nacionalidad extranjera, habría matado a su progenitora, de 33 años y también extranjera, el jueves en la residencia familiar situada en la zona de Algés, en el municipio de Oeiras, precisó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.

En el momento del homicidio, se encontraba en la casa una niña de 4 años, hija de la víctima y hermana del detenido.

"El contexto que llevó a la ocurrencia del delito estaría relacionado con posibles malos tratos físicos y psicológicos por parte de la víctima hacia los dos hijos", añadió el cuerpo policial.

El hijo, que no es imputable criminalmente por su edad, fue identificado y derivado a un centro de menores en la zona.

El adolescente tendrá que presentarse hoy ante las autoridades judiciales del Tribunal de Familia y Menores de Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, para que se le apliquen las medidas necesarias.