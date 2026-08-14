Ecuador espera que la extradición de Pipo desde España se dé "en las próximas semanas"

"No hemos sido notificados formalmente todavía, pero con lo que hemos escuchado significa que Ecuador ha cumplido con todos los pasos necesarios para que esta extradición se dé y esperemos que se pueda dar en las próximas semanas", afirmó el ministro a medios locales.

Reimberg explicó que la Justicia española debe notificar formalmente a las autoridades ecuatorianas "de la aceptación de la extradición para poderlo traer" al país suramericano.

Aseguró que, una vez concluido el proceso, Chavarría será trasladado a la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente, Daniel Noboa, para albergar a líderes criminales, donde también están algunos políticos.

La Audiencia Nacional de España dio luz verde a finales de julio a la extradición de Pipo a Ecuador para que termine de cumplir una condena de 16 años de prisión por tres homicidios cometidos durante un asalto a un banco en 2010, según un auto al que tuvo acceso EFE.

La decisión se produjo después de que los magistrados rechazaran su entrega a Estados Unidos, que también reclamaba a Chavarría por su presunta participación en una operación de narcotráfico para introducir cinco kilos de cocaína a California.

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El ministro señaló este viernes que Pipo tiene "los mismos abogados de Willy", en referencia a William Alcívar Bautista, otro líder criminal ecuatoriano que está libre en España y que la Audiencia Nacional denegó enviar a Ecuador por no entregar en plazo las garantías necesarias para garantizar la vida en prisión del reclamado.

"Sin embargo, hemos estado muy atentos. Trabajamos con EE.UU. para presentar las medidas justas para las extradiciones, para que, en caso de que falle uno, se encuentre el otro", añadió Reimberg en declaraciones compartidas por el ministerio.

Pipo fue detenido en noviembre pasado en Málaga, en el sur de España, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa procedente de Colombia después de fingir su muerte en Ecuador.

El líder de Los Lobos, la mayor banda criminal del país en la actualidad, se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar ser reconocido.

En Ecuador, Pipo está imputado también el caso en el que se investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, junto a otros dos cabecillas de Los Lobos, un exministro y un exasambleísta del correísmo, y dos empresarios.

Por ese caso fue interrogado en febrero en la prisión de Zuera (Zaragoza), a petición de la Fiscalía ecuatoriana, y aseguró, sin pruebas, que el crimen fue ordenado por Noboa, ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2023.