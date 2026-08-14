EEUU habla con países para unirse a mecanismo para verificar retirada israelí del Líbano

"Tenemos una lista de países con los que estamos dialogando, pero aún no se ha confirmado la participación de ninguno", afirmó a los medios el también embajador de Estados Unidos en el Líbano a su salida de Ain al Tineh, donde se reunió con el jefe del Parlamento libanés, Nabih Berri, que es el interlocutor del grupo chií libanés Hizbulá, pese a que la formación no participa en las negociaciones.

En el encuentro también participó Joseph Clearfield, el jefe del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L), una comisión trilateral de enlace y verificación creada a partir del acuerdo marco rubricado entre el Líbano e Israel -mediado por Estados Unidos- a finales del pasado junio.

El motivo de la visita de Clearfield en Beirut se produce para "aclarar la situación actual, especialmente para el presidente del Parlamento y explicar lo que está sucediendo sobre el terreno", dijo Issa, sin dar más detalles.

El diplomático estadounidense describió el ambiente de la reunión como "positivo" y, en respuesta a una pregunta sobre las negociaciones y la fecha de la próxima ronda, afirmó que "las negociaciones continuarán, pero aún no se ha fijado una fecha", después de la última que tuvo lugar a principios de agosto en Roma.

Una de las cuestiones que se abordó es la situación de las áreas en las que el Ejército israelí se tiene que ir retirando gradualmente después de haberlas ocupado en su invasión en el país mediterráneo, según lo pactado en el acuerdo marco, un texto que denomina a esos lugares como "zonas piloto".

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Por su parte, Berri enfatizó que "Israel no ha cesado sus violaciones y ataques contra el Líbano y el sur del país desde noviembre de 2024. Estos ataques son continuos y sistemáticos, destruyendo aldeas, arrasando campos y tierras agrícolas, e incendiando zonas boscosas, además de atacar sitios patrimoniales y culturales", según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Aseveró que "la clave para la estabilidad reside en obligar a Israel a cesar la guerra y retirarse a las fronteras internacionales".

Pese a la reducción de la violencia desde finales de junio, el Ejército israelí sigue atacando diferentes puntos del sur del Líbano.