El arte recupera historias ocultas y transforma los espacios de Edimburgo

La mayor cita anual dedicada a las artes visuales del Reino Unido se extenderá hasta el 30 de agosto por galerías, museos y otros espacios de la capital escocesa, en plena temporada de festivales, junto al Fringe, el Festival Internacional y el Military Tattoo.

"Queremos dar un espacio a artistas que no necesariamente tienen siempre una plataforma", explicó a EFE la directora del EAF, Kim McAleese, quien defendió dar cabida a "voces radicales" en un momento en el que "la política está cambiando muy rápido" y las cosas pueden resultar "bastante ásperas, bastante violentas".

Una de las principales novedades está en el barrio portuario de Leith, donde el EAF estrena una sede permanente en Constitution Street. Allí, 'Love Bites Back', del fotógrafo y artista Del LaGrace Volcano, traslada al visitante a la escena queer británica de los años 80 y 90 del siglo pasado con una selección de su Queer Archive of Resistance, con fotografías tomadas entre 1982 y 1995.

Las imágenes nacen de la participación de Volcano en aquellas comunidades y documentan identidades, deseo y culturas queer que rara vez ocupaban entonces los espacios artísticos dominantes.

"El mundo necesita desesperadamente alternativas a la cultura fascista, binaria y patriarcal que parece estar afianzándose cada vez más", aseguró Volcano a EFE, quien consideró que esa tendencia se observa tanto en Estados Unidos, su país de nacimiento, como en Europa y Escandinavia.

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El arte sale también de las salas: en Calton Hill, una de las colinas más emblemáticas de Edimburgo, y entre los turistas que recorren este mirador sobre la ciudad, se alza 'Guardian', una escultura monumental de Emii Alrai inspirada en los lamassu que custodiaban los antiguos reinos de Irak y Babilonia.

Criada en Edimburgo, la artista expone por primera vez en su ciudad y considera "un verdadero privilegio" hacerlo en Calton Hill, con su obra incorporada temporalmente al paisaje de la capital.

El recorrido salta de los archivos y las galerías a las intervenciones al aire libre y el vestuario de época: Dovecot Studios exhibe en 'Costume Couture', el trabajo de la histórica casa Cosprop, ligada a numerosas producciones de época, mientras el City Art Centre reúne más de 200 fotografías de Sandra George sobre comunidades y proyectos sociales de Edimburgo.

El programa aborda además la inteligencia artificial (IA) y la crisis medioambiental y, en su último fin de semana, incorpora una colaboración con el Falastin Film Festival centrada en artistas y cineastas palestinos y libaneses.

McAleese destacó el carácter internacional de una edición con colaboraciones con Brasil, Japón, Líbano y Palestina y espera que los visitantes extranjeros "se sientan reflejados" en el programa y conectados, a la vez, con Escocia y otros lugares del mundo. EFE