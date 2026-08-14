El Gobierno neerlandés urge a ganaderos a no protestar en autopistas tras accidente mortal

"Es inaceptable e incomprensible manifestarse en una autopista porque genera situaciones muy peligrosas", advirtió el primer ministro, Rob Jetten, en una rueda de prensa, en la que pidió directamente a los ganaderos que abandonen estas vías: "No lo hagáis; salid de la autopista".

El llamamiento se produjo después del accidente registrado esta mañana en una autopista de la provincia de Brabante del Norte, en el que se vieron implicados cuatro vehículos, fallecieron dos personas y al menos seis resultaron heridas.

Según la asociación neerlandesa de tráfico ANWB, el accidente ocurrió al final de una retención formada por la presencia de tractores en las autopistas, aunque la policía continúa investigando las circunstancias exactas del accidente.

Los vehículos agrícolas tienen prohibido circular por las autopistas en Países Bajos.

El ministro de Infraestructuras, Vincent Karremans, también calificó este tipo de acciones de "extremadamente peligrosas" y aseguró que utilizar una autopista para protestar "siempre es una mala idea".

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"Se lo digo a (el colectivo climático) Extinction Rebellion, a los agricultores, a los camioneros o a quien sea", añadió.

Tras conocerse el accidente mortal, los organizadores pidieron a los participantes que habían acudido en tractor a la protesta que no utilizaran las autopistas para regresar a sus casas.

La manifestación se ha convocado frente a la sede del Gobierno provincial de Brabante del Norte, en Bolduque (Den Bosch), para protestar contra la decisión de retirar las licencias de cinco explotaciones avícolas por sus emisiones de nitrógeno y por considerar insuficientes sus propuestas para reducir el impacto en espacios naturales cercanos.

Cientos de agricultores y ganaderos participaron en la protesta, convocada por organizaciones agrícolas, en medio del temor del sector a que la retirada de esas cinco licencias pueda sentar un precedente para otras explotaciones.

El conflicto se produce después de años de batallas judiciales impulsadas por organizaciones ecologistas que reclaman a la provincia actuar contra explotaciones responsables de los altos niveles de emisiones de nitrógeno.