El Gobierno sudanés confirma el repliegue del Ejército de una urbe fronteriza con Etiopía

En una entrevista en la televisión oficial sudanesa, Al Faki aseguró que "las regiones del sur de la provincia de Kurmuk (en el estado del Nilo Azul) han sido sometidas a intensos ataques durante los últimos tres días, con el apoyo proporcionado por los países regionales vecinos".

Añadió que en los ataques se utilizaron drones, "algunos de los cuales eran suicidas", además de "disparos de artillería desde la vecindad regional", sin especificar el grupo o país detrás del ataque.

Igualmente, Al Faki afirmó que las Fuerzas Armadas Sudanesas están listas con todas sus unidades y su capacidad para repeler lo que describió como "la agresión brutal y el plan regional", al señalar que "el proceso de reposicionamiento de las tropas fuera de Kurmuk se enmarca dentro de "las tácticas militares".

Ayer, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aseguró que tomó Kurmuk, en el sureste de Sudán, en medio de una intensificación de combates entre el Ejército y los insurgentes.

Las Fuerzas Armadas sudanesas habían recuperado esta ciudad el 8 de julio del control de los paramilitares tras intensos combates.

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Este nuevo avance de las FAR se produce a la luz de acusaciones formuladas anteriormente por el Gobierno sudanés contra Etiopía, en las que afirmó que áreas dentro de Sudán fueron bombardeadas desde el territorio etíope.

Kurmuk tiene una importancia estratégica debido a su ubicación en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía, lo que la convierte en un punto de importancia militar y logística en las operaciones entre el Ejército y las FAR.

La situación en Sudán entró en una nueva fase de intensificación militar entre las FAR y el Ejército, con combates concentrados sobre todo en Kordofán (centro), Darfur (oeste) y el estado del Nilo Azul (sureste), mientras se agrava la crisis humanitaria.

El Ejército sudanés ha ido ganando posiciones durante las últimas semanas, sobre todo en Kordofán del Norte, y ha tenido importantes avances en Darfur y en el sureste del país, cerca de la frontera con Etiopía.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.