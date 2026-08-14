El partido opositor ruso Yábloko recurre ante el Supremo su exclusión de las legislativas

El líder de la formación liberal, Nikolái Ribakov, presentó personalmente la apelación, que fue admitida a trámite por el Supremo, que emitirá una decisión la próxima semana, según informó el tribunal en un comunicado.

Tal y como comunicaron con anterioridad, el Supremo, que fue el que rechazó el 10 de agosto el registro de las listas electorales de Yábloko, debería estudiar el recurso el lunes.

"Se ha demostrado de manera concluyente que absolutamente, bajo ningún concepto, no existía ni el más mínimo motivo para excluir a Yábloko de la papeleta electoral. Todo fue una invención", dijo Ribakov al llegar a la corte.

Añadió que el partido tiene intención de demostrar su inocencia por todos los medios a su alcance "en el marco de la legislación rusa".

Según informan los canales de Telegram, varios de los jóvenes que acudieron a apoyar a los opositores fueron detenidos y trasladados a un furgón policial.

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El partido ultranacionalista Ródina, que acusó a la formación liberal de traición por no apoyar la campaña militar, demandó a Yábloko, entre otras cosas, por financiación extranjera y violación de los derechos de autor.

La Comisión Electoral Central (CEC) respaldó la acusación de financiación aludiendo a supuestos datos secretos en manos del regulador financiero ruso, Rosfinmonitoring, que es quien elabora las listas de extremistas y terroristas en Rusia.

En cuanto a la financiación extranjera, Yábloko replicó que el único dinero transferido al partido son 16.900 rublos, unos 200 dólares, de manos de siete ciudadanos rusos, algo que no está prohibido por la ley.

Además, adujeron que devolvieron seguidamente ese dinero a los donantes, por lo que no puede ser motivo de su exclusión de unas elecciones.

La decisión tuvo lugar después de que los principales líderes de los partidos leales al Kremlin condenaran el escaso apoyo de Yábloko al esfuerzo militar y que la oposición en el exilio, incluido Yulia Naválnaya, llamara a votar por ese partido.

Aunque no puede participar en los comicios del 20 de septiembre por listas de partidos, aún puede concurrir por circunscripciones electorales en varias decenas de regiones de este país.