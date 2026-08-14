El petróleo de Texas sube un 0,02 % tras nuevas amenazas de Estados Unidos a Irán

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,02 dólares respecto al cierre anterior.

En una entrevista con la cadena Newsmax, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el jueves que EE.UU. "aplicará medidas (contra Irán) como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico de un país".

"Será una combinación de aislamiento económico y el bloqueo continuado del estrecho de Ormuz, que impedirá que nada entre ni salga de los puertos iraníes", aseguró.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó por su parte a la prensa que Washington tiene la capacidad para mantener el bloqueo naval a Teherán "indefinidamente".

Mientras, dos buques de la petrolera emiratí ADNOC fueron atacados anoche mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin causar víctimas, según informó la empresa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó esta acción "hostil" a Irán, pero la República Islámica no se ha pronunciado.

Desde el inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, al menos 18 buques de ADNOC han sido atacados en Ormuz, unas acciones que han provocado la muerte de un tripulante y heridas a otros 20.

En el plano nacional, la Agencia Internacional de Energía (AIE) reveló ayer un aumento de 17,4 millones de barriles en las reservas de crudo y pronosticó que la demanda mundial de petróleo caerá más de lo previsto este año, en medio del creciente impacto del cierre de Ormuz.