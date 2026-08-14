El superávit comercial de la UE cae un 25 % hasta los 3.900 millones de euros en junio

Según Eurostat, este empeoramiento se debió principalmente a un mayor déficit en el sector energético, compensado en parte por un superávit más amplio en el sector de los productos químicos y afines.

En mayo, la UE había registrado un déficit de 13.900 millones de euros.

Las exportaciones de mercancías fuera de la UE en junio de 2026 ascendieron a 241.500 millones de euros, lo que supuso un aumento del 12,5 % con respecto a junio del año anterior.

Las importaciones procedentes del resto del mundo se situaron en 237.700 millones de euros, un incremento del 13,5 % frente a junio de 2025.

Entre enero y junio, la UE registró un déficit de 14.900 millones de euros, frente a los 74.100 millones registrados entre los mismos meses de 2025.

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Las exportaciones de mercancías fuera de la UE descendieron hasta los 1,317 billones de euros (un descenso del 2,1 % en comparación con el periodo de enero a junio de 2025), mientras que las importaciones aumentaron hasta los 1,331 billones de euros (un incremento del 4,7 %).

El comercio intracomunitario ascendió a 2,2 billones de euros en enero-junio, lo que implicó una subida del 5,7 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a la eurozona, obtuvo un superávit de 8.600 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo en junio, frente a los 4.800 millones del sexto mes de 2025.

Según Eurostat, ante un déficit energético mayor, este aumento se debió principalmente a un mayor superávit en productos químicos y afines, así como a los superávits registrados en otros productos manufacturados y en alimentos y bebidas. El superávit en maquinaria y vehículos también mejoró ligeramente.

Las exportaciones de bienes de la zona del euro al resto del mundo en junio ascendieron a 272.500 millones de euros, un 14,4 % más con respecto a junio del año anterior.

Las importaciones se situaron en 264.000 millones de euros, lo que supone un alza del 13,1 % frente a junio de 2025.

En mayo, se había registrado en los países que comparten la moneda única un déficit comercial con el resto del mundo de 9.000 millones de euros.

Entre enero y junio de 2026, la zona del euro registró un superávit de 9.800 millones de euros, frente a los 82.200 millones anotados en los mismos meses de 2025.

Las exportaciones de bienes de la eurozona al resto del mundo descendieron hasta los 1,487 billones de euros (un descenso del 0,2 %), mientras que las importaciones aumentaron hasta los 1,477 billones (un 4,9 % más).

El comercio intracomunitario ascendió a 1,408 billones en el periodo enero-junio de 2026, lo que supone un incremento del 4,7 % en comparación con el mismo periodo del año precedente.

En la UE, el superávit comercial con Estados Unidos subió en junio frente al mismo mes de 2025, de 10.200 millones de euros a 11.200 millones; con el Reino Unido, de 16.600 millones a 17.100 millones; con Suiza, de 5.900 millones a 8.000 millones, y con Turquía, de 700 millones a 1.200 millones.

Por lo que respecta al déficit comercial con China, en junio aumentó a 35.100 millones de euros, frente a los 31.000 millones registrados el mismo mes del año pasado.