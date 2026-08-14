Excongresista preso por afiliación terrorista en Perú pide acudir a entierro de su padre

Bermejo informó en las últimas horas, a través de una cuenta en la red social X identificada con su nombre, que su padre acaba de fallecer y exigió a las autoridades que "se cumpla mi derecho de asistir" a su entierro.

"Esta patraña en mi contra cobra una nueva víctima y derrumba mi sueño de volver abrazar a mi viejo en libertad", escribió el exlegislador del partido marxista Perú Libre, que llevó a la Presidencia de Perú a Pedro Castillo en 2021.

Por su parte, Zunini lamentó en su cuenta de X el fallecimiento del padre de Bermejo y expresó sus condolencias y solidaridad con él y su familia ante "esta dolorosa pérdida".

Zunini agregó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos deben "atender con celeridad" el pedido presentado por la defensa de Bermejo y "adoptar las medidas necesarias para que pueda despedirse de su padre, respetando las disposiciones legales y de seguridad correspondientes".

"Ante una situación como esta, corresponde actuar con humanidad y respeto", añadió el diputado peruano.

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En octubre del año pasado, la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional encontró acreditado el delito imputado a Bermejo, a raíz de las coordinaciones que mantuvo con dirigentes de los remanentes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en el conflictivo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca de cultivos ilícitos de hoja de coca en el país.

El tribunal emitió la condena ante las diversas declaraciones de los testigos que identificaron a Bermejo por su apelativo de ‘Che’ durante las reuniones de coordinación y adoctrinamiento con los miembros de la célula del Comité de Apoyo de Sendero en la ciudad de Huanta, en la región Ayacucho.

La sentencia dictada contra Bermejo, quien llegó al Congreso en 2021 con el partido Perú Libre, el mismo que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo (2021-2022), se cumplirá en 2040 y a partir de esa fecha correrá un impedimento para ejercer cargo público por dos años.

Bermejo se disponía a participar en las elecciones generales de 2026 con una alianza izquierdista, tras haber renunciado a Perú Libre poco después de su elección en 2021 y sumarse a otra bancada.

Sendero Luminoso está considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable de la mayoría de las más de 69.000 muertes que dejó el conflicto interno (1980-2000), iniciado por esta organización armada maoísta fundada por el profesor universitario Abimael Guzmán con la intención de replicar en Perú la revolución comunista de China.