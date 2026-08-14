Fallece el hispanista checo Pavel Štěpánek

Miembro Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona), y de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Sepanek murió el pasado miércoles, según el breve comunicado.

El hispanista fue también profesor invitado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Católica de Caracas y la Universidad Iberoamericana en México, y realizó investigaciones especializadas en Lisboa con el apoyo de la Fundación Gulbenkian.

Stepanek se licenció en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga y defendió su tesis de licenciatura, en 1973, con el título ‘El arte español en la colección de arte antiguo de la Galería Nacional de Praga’.

En 1998 alcanzó el doctorado con la tesis ‘El arte español de los siglos XVI al XVIII en colecciones checas y eslovacas’.

Mientras estudiaba, trabajó como redactor en la sección de español de la Agencia de Noticias Checa (CTK) en Praga, y ya en la etapa democrática fue redactor de la revista quincenal de artes visuales contemporáneas ‘Ateliér’.

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Ejerció además la diplomacia, como consejero y encargado de negocios de la República Checoslovaca en Caracas (Venezuela).

Desde 1996 desarrolló su actividad académica en la Universidad Palacky de Olomouc, donde obtuvo el título de catedrático en 2006, mientras que desde 1997 también impartió clases en la Universidad Carolina de Praga.

En 2005 recibió la encomienda de Isabel la Católica por su prolongada y meritoria labor en el estudio de la historia y el arte español, y su difusión en la República Checa.