Fujimori lidera un simulacro nacional multipeligro que prepara a Perú ante terremotos

Miles de peruanos salieron de sus casas y lugares de trabajo a las 15.00 hora local (20.00 hora GMT) hacia zonas seguras después de que sonaran las alarmas de teléfonos móviles, sirenas, bocinas y silbatos en edificios públicos y privados.

Fujimori hizo lo mismo y salió a la Plaza de Armas de Lima junto al primer ministro, Luis Galarreta; el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Enrique Vásguez.

Este ejercicio permite que ciudadanos, autoridades e instituciones pongan en práctica las medidas de preparación previstas ante una emergencia y también ponen a prueba los protocolos de evacuación y capacidad de respuesta de autoridades.

En Lima y el Callao, municipios, colegios, hospitales, condominios, entre otros, ensayaron la evacuación de personas en sus propias instalaciones, en plazas y espacios públicos para recrear así la búsqueda de un lugar seguro ante un sismo de gran magnitud.

Mientras que en el resto del país, los gobiernos regionales eligieron los peligros más recurrentes en sus respectivas jurisdicciones para desarrollar el simulacro y poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población, luego de las acciones de preparación y sensibilización.

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En el distrito costero de la Punta, en el Callao, el simulacro recreó un sismo de magnitud 8.8 seguido de un tsunami, algo que ocurrió en la costa peruana tras el terremoto de magnitud 7.9 ocurrido en 2007 en la sureña región de Ica.

El Indeci recordó -en sus redes sociales- que es necesario que cada domicilio cuente con una mochila de emergencias, que debe incluir alimentos no perecibles, botiquín, abrigo, artículos de higiene, dinero y suministros específicos para bebés o adultos mayores.

El territorio peruano se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, y en julio pasado la andina región de Junín sufrió varios terremotos que provocaron la muerte de cinco personas y la destrucción de varias viviendas.

El más reciente terremoto devastador en Perú se registró en 2007 en la sureña región de Ica, seguido de un tsunami en el puerto de Pisco, que dejó unas quinientas personas fallecidas y millonarias pérdidas materiales.