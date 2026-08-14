Huelga en EasyJet en Francia en uno de los fines de semana más complicados del verano

La protesta, respaldada por los tres sindicatos representativos del personal de cabina -SNPNC-FO, UNAC-CFE-CGC y UNPNC-CFDT-, se produce después del fracaso de las negociaciones con la dirección sobre las condiciones de trabajo.

Por el momento, 39 vuelos con salida desde aeropuertos franceses están ya cancelados este sábado, según el diario Les Echos, que prevé un número similar de anulaciones en los vuelos de regreso.

EasyJet, segunda aerolínea de Francia por número de pasajeros por detrás de Air France, opera en los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle y Orly, así como en los de Lyon, Nantes, Burdeos y Niza.

Los sindicatos denuncian una "degradación continua" de las condiciones de trabajo y reclaman, entre otras medidas, una mayor estabilidad de los horarios. Critican los cambios de última hora, los encadenamientos de vuelos durante varios días y una rotaciones que consideran especialmente exigentes.

La huelga se enmarca en una convocatoria presentada por los sindicatos para el periodo entre el 7 de agosto y el 2 de septiembre, por lo que podrían producirse nuevas movilizaciones en las próximas semanas.

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La huelga de EasyJet coincide con uno de los fines de semana más complicados del verano en las carreteras francesas. Bison Futé, el organismo francés que elabora las previsiones de tráfico, ha clasificado en rojo todo el país este sábado tanto en el sentido de las salidas como en el de los regresos.

A las perturbaciones aéreas y al tráfico intenso en carretera se sumará además una huelga local en varias líneas ferroviarias de Normandía, en el noroeste, entre este viernes 14 y el domingo 16 de agosto, que afectarán a las conexiones entre París y localidades turísticas como Caen, Cherburgo, Rouen, Le Havre y Trouville-Deauville.

El movimiento ferroviario está motivado, entre otros motivos, por las condiciones laborales durante los sucesivos episodios de calor que están golpeando a Francia este verano.