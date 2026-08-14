Incautan bienes de contrabando y drogas por 54,5 millones de dólares en el Caribe

El operativo tuvo una duración de cuatro semanas y se llevó a cabo en distintas zonas del Caribe en colaboración con socios regionales e internacionales, incluyendo Estados Unidos.

La Agencia contra el Crimen y para la Seguridad (IMPACS, por su siglas en inglés) y sus socios monitorearon 59 embarcaciones de interés y ejecutaron 24 operaciones de incautación en lanchas rápidas, yates y buques de carga.

Según IMPACS, se incautaron 5.222 kilos de cocaína, valorados en más de 44 millones de dólares, y 1.848 kilos de marihuana, valorados en más de 6,84 millones.

IMPACS indicó que la inteligencia también reveló una tendencia creciente de aeronaves clandestinas que arrojaban narcóticos cerca de las fronteras para su recogida marítima.

También se confiscaron más de 6.100 cajas de alcohol ilegal y 191 cartones de cigarrillos, con un valor total superior a 1,58 millones de dólares estadounidenses.

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Durante el operativo, fueron asimismo detenidos 59 migrantes irregulares que transitaban por corredores aéreos y marítimos.

"La Operación Eclipse demuestra que, cuando nuestros países y socios aúnan sus capacidades operativas y de inteligencia, podemos desmantelar eficazmente los mecanismos financieros que impulsan el crimen transnacional", declaró el teniente coronel Michael Jones, director ejecutivo de IMPACS.

Jones hizo hincapié en que "el mar Caribe no es un refugio seguro para la delincuencia organizada" y en que la unidad entre los miembros de Caricom es "el arma definitiva contra las organizaciones criminales".

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.