Instalan puntos de expedición de documentos en zonas afectadas por terremoto en Colombia

"Varias sedes de la Registraduría colapsaron, tienen serias dificultades, pero seguimos trabajando para que la ciudadanía pueda acceder a sus documentos de identidad", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos.

Este plan de acción busca "garantizar el derecho a la identificación de las personas" damnificadas y facilitar el acceso a los servicios de registro civil e identificación en los territorios que enfrentan las mayores consecuencias de la emergencia, que ya suma 285 fallecidos.

"Las medidas adoptadas están dirigidas especialmente a las personas que perdieron sus documentos de identidad o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y requieren adelantar nuevamente sus trámites de identificación", detalló la Registraduría en un comunicado.

Los puntos móviles habilitados se concentran en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, los más afectados por el terremoto, el peor sufrido por el país en un cuarto de siglo.

Un vehículo de la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Registraduría recorrió este viernes las calles de Pereira, capital de Risaralda, una de las ciudades más golpeadas por la catástrofe, donde se instaló frente al hospital San Jorge para hacer los trámites de quienes necesitan nueva documentación.

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En el Valle del Cauca fueron instaladas cuatro unidades móviles en los municipios de Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila, mientras que en Cali, la capital, están programadas jornadas de trámites de identificación para el jueves 20 y el viernes 21 de agosto.

El registrador nacional informó además que establecieron protocolos específicos para la expedición de certificados de defunción para facilitar el trámite a las personas que perdieron a sus familiares como consecuencia del terremoto.

"Como se trata de documentos de identidad, registros civiles de defunción y demás, estos documentos se están entregando de manera gratuita, se trata de población vulnerable", añadió Penagos.