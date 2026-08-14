La bolsa de São Paulo vuelve a caer este viernes y acumula una baja semanal del 3,25 %

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión en los 166.934 puntos básicos, luego de anotarse una caída del 0,10 % este viernes, su noveno retroceso diario consecutivo.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,52 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,219 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Así lo confirmó este viernes el ministro de Hacienda, Dario Durigan, tras el inicio del proceso para evaluar posibles contramedidas comerciales que van desde la imposición de tarifas hasta la restricción de inversiones.

Para definir si se ejecutan o no estas represalias, Durigan adelantó que el Ejecutivo brasileño buscará recabar las opiniones de empresarios locales y extranjeros.

Esto solapó esta semana con el cierre de los balances trimestrales de las empresas, lo que pudo haber influido negativamente en el parqué paulista.

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Esta semana también el banco de inversión JPMorgan recortó la recomendación de las acciones brasileñas, de 'sobreponderar' a 'neutra', argumentando que el ciclo de bajada de tipos de interés está alcanzando su límite.

Con todo, dos de las acciones más negociadas del parqué acabaron en veredas distintas. Los papeles de la minera Vale se anotaron una caída del 0,83 %, mientras que los papeles de Petrobras crecieron un 0,45 %.

De los grandes bancos, las acciones de Bradesco fueron las únicas en cerrar en terreno negativo, con una bajada del 0,72 %.

Los demás, Itaú Unibanco (1,80 %), Banco do Brasil (0,93 %) y Santander Brasil (0,34 %), acabaron en verde.

El podio de las acciones que más se apreciaron este viernes estuvo encabezado por las ordinarias de la metalúrgica Panatlantica S.A. (30,91 %) y las preferentes de la empresa de juguetes Estrella (28,07 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 30.079 millones de reales (unos 5.762 millones de dólares o 4.980 millones de euros) en 4,5 millones de operaciones, según los resultados al cierre de la sesión.