La ONG Sea-Watch rescata a seis migrantes que habían sido arrojados al mar Mediterráneo

El rescate se produjo en la madrugada del jueves en medio de un mar completamente oscuro, si bien todas esas personas pudieron ser puestas a salvo a bordo del Sea-Watch 5, informó la ONG en un comunicado.

Poco antes de la operación de rescate, el Sea-Watch 5 había sido repetidamente acosado y sometido a reiteradas maniobras durante horas por varias embarcaciones, algunas de las cuales se identificaron como pertenecientes a la llamada Guardia Costera Libia, denunció la organización que se ocupa del rescate de migrantes.

Según la ONG, las patrulleras libias "ordenaron repetidamente al Sea-Watch 5 que abandonara la zona, a pesar de que el barco operaba en aguas internacionales".

Y agregaron que "inmediatamente después del embarque de los supervivientes y antes de que finalizara la operación de rescate, la tripulación de las lanchas de rescate fue amenazada nuevamente por una embarcación no identificada, cuyos hombres armados gritaban y apuntaban con un arma directamente a la tripulación".

"Seis personas arrojadas al mar en plena noche. Eso es lo que hacen los traficantes, mientras Italia los protege", censuró la ONG, que afirmó que llevan años presenciando situaciones de este tipo en el mar y que, cada vez que las denuncian ante las autoridades, "Italia no hace nada".

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"Mientras las fronteras permanezcan cerradas, habrá traficantes que mantendrán su poder sobre las personas que buscan protección", agregaron desde Sea-Watch.