La producción industrial de Colombia crece un 3,9 % en junio

Los cuatro sectores de este indicador registraron variaciones positivas, lideradas por el suministro de electricidad y gas, que presentó un incremento del 5,6 %, la captación, tratamiento y distribución de agua (4,6 %), la industria manufacturera (4,1 %) y la explotación de minas y canteras (1,7 %).

Por actividades industriales, los mayores incrementos se registraron en la extracción de hulla (carbón de piedra) (22,9 %), la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (22 %) y la elaboración de bebidas (15,3 %).

En el lado contrario, las principales caídas se dieron en la transformación de la madera y fabricación de productos de madera (-11,5 %), la extracción de petróleo crudo y gas natural (-4,7 %) y la fabricación de productos textiles (-4,1 %).

Durante el primer semestre del año, la producción industrial acumuló un aumento del 1,8 %, impulsado principalmente por el suministro de electricidad y gas, que creció un 4,4 %, la captación, tratamiento y distribución de agua (3,7 %) y la industria manufacturera (1,6 %), mientras que la explotación de minas y canteras registró una caída del 0,2 %.

Por otra parte, en el acumulado de los últimos 12 meses hasta junio, el IPI registró un crecimiento del 1,7 %, impulsado por la captación, tratamiento y distribución de agua, que aumentó un 3,8 %, el suministro de electricidad y gas (3,6 %) y la industria manufacturera (2 %), mientras que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos, con una caída del 1,4 %.