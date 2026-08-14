Liberado un misionero estadounidense secuestrado en Níger el pasado octubre

"Nos complace confirmar que nuestro buen amigo y hermano en Cristo, Kevin Rideout, ha sido liberado tras más de nueve meses de cautiverio", anunció la organización, que confirmó que Rideout "se encuentra en buen estado de salud y bajo el cuidado de funcionarios estadounidenses".

El misionero, un piloto de 50 años que trabajaba con la organización religiosa en el país de África Occidental, fue secuestrado frente a su domicilio en la capital Niamey, el 21 de octubre de 2025, precisó SIM International, con sede en Carolina del Sur (EE.UU.) y presente en más de 70 naciones.

Rideout pronto se reunirá con su esposa Krista y sus cuatro hijos, quienes "están profundamente agradecidos por las oraciones ofrecidas" en favor del piloto durante su cautiverio.

No están claros aún los detalles del secuestro ni de la liberación del misionero. SIM International tampoco esclareció qué grupo o facción lo mantuvo retenido durante estos nueve meses.

Un funcionario de seguridad afirmó en octubre que el estadounidense fue capturado por tres personas armadas, que probablemente lo llevaron fuera de la ciudad.

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La Embajada de EE.UU. en Niamey emitió una alerta de seguridad un día después del secuestro advirtiendo a sus ciudadanos que "siguen expuestos a un elevado riesgo de secuestro en todo Níger, incluida la capital" del país, gobernado por una junta militar acusada de represión y autoritarismo por organizaciones de derechos humanos.

Según The New York Times, en mayo, el periodista francés Wassim Nasr, con amplia experiencia monitoreando a los grupos yihadistas de la zona, afirmó que Rideout se encontraba retenido en Ménaka, una región de Malí situada justo al otro lado de la frontera con Níger y controlada en gran parte por ramas del Estado Islámico.