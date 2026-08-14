Madrid se ilumina con la bandera colombiana en solidaridad por el terremoto

La sede el Gobierno regional lucirá hasta mañana de amarillo, azul y rojo en apoyo a Colombia tras el seísmo sufrido este lunes.

En un comunicado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado “profundamente la pérdida de tantas vidas” y trasladado su respaldo a los afectados.

“Todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo", ha dicho.