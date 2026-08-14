Mundo
14 de agosto de 2026 a la - 17:35

Madrid se ilumina con la bandera colombiana en solidaridad por el terremoto

Imagen sin descripción

Madrid, 14 ago (EFE).- La Comunidad de Madrid ha iluminado la fachada de la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de Colombia que lucirá la sede del Gobierno regional hoy viernes y mañana sábado como muestra de solidaridad con el pueblo colombiano, tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Por EFE

La sede el Gobierno regional lucirá hasta mañana de amarillo, azul y rojo en apoyo a Colombia tras el seísmo sufrido este lunes.

En un comunicado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado “profundamente la pérdida de tantas vidas” y trasladado su respaldo a los afectados.

“Todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares allí, en España y en el resto del mundo", ha dicho.