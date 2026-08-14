México reporta 271.193 repatriados desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca

Sergio Salomón Céspedes, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), detalló durante la conferencia de prensa presidencial que, de este total de expulsiones, 171.508 ocurrieron por vía terrestre y 99.685 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación ‘México te abraza’.

El funcionario afirmó que el 95 % de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Recalcó que “en todo momento” se da un trato digno a todos los migrantes.

“Ellos saben que hoy llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos”, aseveró.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, explicó que México cuenta con un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibir a los migrantes, atenderlos y otorgarles servicios.

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La funcionaria detalló que gracias al programa ‘México te abraza’, implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para atender a los mexicanos repatriados, se han otorgado más de 1,56 millones de servicios, más de 453.000 raciones de alimentos calientes y más de 79.700 atenciones médicas y psicológicas.

Además, a más de 180.000 personas se les ha entregado una tarjeta Bienestar Paisano con 2.000 pesos (118 dólares) para que sus gastos de traslado a sus comunidades de origen estén asegurados.

Asimismo, se han afiliado a más de 98.600 personas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se han emitido más de 138.500 copias certificadas de actas de nacional y también Clave Única de Registro de Población (CURP).

“Les decimos que no están solas ni solos. México es su hogar. Siempre los vamos a recibir con dignidad, con respeto y con los brazos abiertos”, enfatizó Rodríguez.

Desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum, en octubre de 2024, el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha mantenido una marcada tendencia a la baja, hasta acumular una reducción del 97,5 % en los encuentros de migrantes en la frontera, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP) difundidas en junio por el Ejecutivo mexicano.