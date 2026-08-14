Ministro de Israel busca extender la aplicación de código civil israelí a toda Cisjordania

El vicepresidente palestino, Hussein Al Sheikh, añadió que la medida supone una "flagrante violación del derecho internacional" y "los acuerdos firmados", e hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que intervenga ante la "ocupación" israelí.

Según los Acuerdos de Oslo II (1995), Cisjordania quedó dividida en tres partes: Área A, que abarca el 18 % del territorio, bajo control civil y militar palestino; Área B (22 %), con administración civil palestina y control de seguridad israelí; y Área C (60 %), bajo control militar y competencias civiles -principalmente de edificación- a cargo de Israel.

Sobre el terreno, estas competencias en el Área C han sido aplicadas hasta ahora por un organismo cívico-militar israelí conocido como COGAT, y el plano de seguridad ha estado a cargo del Ejército.

No obstante, Katz asegura ahora que será la Policía, con "las facultades y el presupuesto necesario", la institución responsable de la aplicación de la ley civil, como ocurre en el territorio soberano israelí.

El titular de Defensa no desglosó qué competencias recaerían específicamente en la Policía a partir de ahora ni tampoco se refirió al Área C en concreto, haciendo entender que fomentarán la proliferación de asentamientos colonos en el resto de los Territorios Palestinos Ocupados y que planean atribuirse su administración civil.

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La medida, sin embargo, ha sido catalogada ya como "electoralista" por periodistas y analistas israelíes, cuando restan menos de dos meses y medio para que el país celebre comicios generales.

"Se trataría de una anexión de facto. Pero esto requiere de una decisión formal del gabinete, y no solo de una directiva verbal del ministro. El gobierno israelí sabe que no puede anexarse Cisjordania. Por lo tanto, es solo una maniobra política vacía como parte de la campaña electoral", manifestó a EFE por teléfono Ilana Shpaizman, profesora titular en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Bar Ilan (Israel).

En su comunicado, Katz indicó hoy que ya había ordenado al Ejército israelí preparar un plan para que, supuestamente, la Policía asuma sus nuevas responsabilidades, y que toma esta medida por "la esperada subida del número de colonos en la zona, tras la decisión de establecer 104 nuevos asentamientos" en Cisjordania, que son ilegales para el derecho internacional.

Israel lleva décadas defendiendo que su gestión del Área C no viola los Acuerdos de Oslo porque, según su versión, se le concedió la potestad de administrar el territorio priorizando su "seguridad" y mediante la concesión de permisos de construcción.

Sin embargo, ha utilizado la emisión de licencias de obra -casi imposibles de obtener por parte de palestinos- para seguir expandiendo asentamientos colonos en territorio palestino, en lo que organismos internacionales también llevan años calificando de "anexión de facto".

Además, ha ignorado repetidamente que los acuerdos en su origen eran transitorios, limitados a cinco años para finalmente ser transferidos a un hipotético Gobierno palestino.