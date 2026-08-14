Ordenan capturar a dirigente indígena de Ecuador por supuesta paralización de servicios

Según la Fiscalía, Perugachi era uno de los líderes de las movilizaciones registradas en la provincia norteña de Imbabura que impidieron el normal desarrollo de los servicios públicos en la provincia norteña de Imbabura, que se convirtió en el epicentro de las protestas contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, después de que eliminó el subsidio al diésel.

El paro nacional fue convocado en septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país andino, y terminó después de un mes sin que el Gobierno aceptara ninguno de sus pedidos, y con un saldo de dos manifestantes muertos por disparos y con 473 heridos, según cifras de la sociedad civil.

La magistrada señaló que como Perugachi pertenece a la comunidad Perafán, ubicada en el municipio andino de Cotacachi, y a la nacionalidad kichwa deberá ser recluido en la prisión más cercana a su comunidad de origen.

Además, que la medida deberá cumplirse bajo un enfoque intercultural, manteniendo la consulta y coordinación permanente con las autoridades indígenas de su comunidad.

De acuerdo con medios locales, el abogado del dirigente apeló la decisión durante la audiencia para que sea resuelta por un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura.

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La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) rechazó la orden de prisión preventiva contra Perugachi, pues aseguró que se lo pretende vincular "con hechos que no corresponden a la realidad de lo ocurrido".

"Rechazamos esta manera de uso de la justicia ordinaria para criminalizar a nuestros compañeros, dirigentes y miembros de nuestras comunidades por su participación en procesos de movilización y defensa de nuestros derechos", señaló la Unorcac en un comunicado.

La organización señaló que se opone "a cualquier intento de ingreso" de agentes policiales o militares a su territorio para capturar a Perugachi "desconociendo" a sus autoridades y "sin que exista el correspondiente proceso de coordinación intercultural".