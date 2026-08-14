Organizaciones demandan a Milei por quitar criterios de diversidad en elección del Supremo

La presentación, a la que tuvo acceso EFE, cuestiona un decreto firmado por el presidente el pasado 16 de junio, que eliminó las pautas para la nominación de integrantes del máximo tribunal y mecanismos para que la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil formularan observaciones sobre las candidaturas.

En particular, las organizaciones cuestionan el retiro del criterio que obligaba al Poder Ejecutivo a considerar la composición de la Corte y promover una mayor diversidad de género, especialidad y procedencia regional.

Los demandantes advierten que la medida es inconsitucional y supone un retroceso en las obligaciones del Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación, además de que amplía el margen de discrecionalidad del Ejecutivo al momento de proponer candidatos.

Las organizaciones recuerdan que, en sus observaciones publicadas en febrero pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación por la infrarrepresentación de las mujeres en los órganos judiciales superiores y recomendó adoptar medidas para avanzar hacia una representación igualitaria.

Según el documento, las mujeres representan alrededor de un 57 % del personal del sistema judicial argentino, pero ocupan apenas un 31 % de sus máximas autoridades.

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La demanda también cuestiona la eliminación de la posibilidad de presentar observaciones y aportar información sobre los candidatos antes de que el Ejecutivo definiera y enviara formalmente una candidatura al Senado.

“En un país donde las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales para acceder a los espacios de mayor poder y decisión, eliminar la única regla que incorporaba un criterio de género en la selección de integrantes de la Corte Suprema es una medida regresiva y discriminatoria”, señalaron las entidades.

La Corte Suprema argentina funciona actualmente con tres de sus cinco integrantes previstos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Juan Carlos Maqueda a finales de 2024.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha buscado completar las vacantes, pero sus intentos de designar por decreto al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla fueron bloqueados por el Senado, donde no obtuvieron los apoyos necesarios.