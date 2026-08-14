Prisión preventiva en Turquía para 37 acusados de revender citas para visado en consulados

Los detenidos están acusados de haber dirigido empresas que, mediante programas digitales o 'bots', captaban en bloque todas las citas disponibles para solicitantes de visados en numerosos consulados extranjeros en Turquía, de manera que los ciudadanos turcos no encontraban fechas libres.

Luego revendían estas citas, en teoría gratuitas, bajo la etiqueta de "asesoría" o "servicios de informática" a personas interesadas en pedir un visado, según explicó el ministro de Justicia, Akin Gürlek, en su cuenta en la red X.

La investigación judicial, lanzada el martes pasado con la detención de los sospechosos, abarca desde enero de 2024 a julio pasado y detectó movimientos de 2.841 millones de liras (unos 51 millones de euros al cambio actual).

La red había recibido al menos 918 millones de liras (17 millones de euros) de 41.000 personas que querían una cita para pedir un visado, a menudo en efectivo, pero también mediante criptomonedas o entrega de metales nobles, detalló Gürlek.

El ministro no especificó qué consulados o países estaban afectados por este sistema, pero varios ciudadanos turcos comentaron a EFE en el último año la enorme dificultad que suponía conseguir una cita para solicitar un visado Schengen en cualquier consulado europeo.

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Para muchos turcos, con profesiones prestigiosas e ingresos altos, el principal problema para viajar a Europa no consistía en reunir los papeles necesarios para conseguir un visado Schengen, sino simplemente acceder a una cita digital, paso previo sin el que no se puede acudir al consulado para realizar la solicitud.

Varios diplomáticos europeos han admitido en conversación con EFE que eran conocedores del problema, pero se veían incapaces de resolverlo, dado que el sistema de citas por internet lo suelen gestionar empresas subcontratadas.