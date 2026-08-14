Puerto Rico alberga centros de acopio para las víctimas del terremoto de Colombia

Según explicó en un comunicado la secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera Santana, la iniciativa 'Puerto Rico Abraza a Colombia' arrancó hoy en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, en el Acrópolis Deportivo de Manatí, en el Coliseo Municipal Raúl "Pipote" Oliveras en Yauco y el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández en Fajardo.

El centro de la zona metropolitana, ubicado en el Centro de Convenciones de San Juan, operará desde mañana, sábado. Todos cierran el domingo, 16 de agosto.

"'Puerto Rico Abraza a Colombia' es una gestión que nace de la solidaridad de nuestro pueblo y de su disposición de responder cuando otros países enfrentan momentos difíciles", sostuvo Rivera Santana en un comunicado.

"Ya lo hicimos con Venezuela y Jamaica, a donde todas las ayudas han sido enviadas responsablemente y hoy volvemos a unir esfuerzos para apoyar al pueblo colombiano. Este esfuerzo busca canalizar, de manera organizada y responsable, la ayuda que los puertorriqueños quieran aportar para quienes hoy más la necesitan", destacó.

Igualmente, los municipios, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro podrán integrar sus donativos al esfuerzo humanitario coordinado por el Departamento de Estado.

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Entre los artículos solicitados Colombia se encuentran suministros médicos y de primeros auxilios, incluyendo gasas, vendas y guantes quirúrgicos, así como alimentos no perecederos, productos de higiene personal, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles, casetas, carpas, guantes de trabajo y cascos de seguridad. También se recogerá alimento para mascotas.

Rivera Santana aseguró que los municipios, organizaciones comunitarias, iglesias, empresas y grupos ciudadanos que hayan establecido centros de acopio independientes podrán entregar las donaciones recopiladas en cualquiera de los puntos coordinados por el Departamento de Estado.

"Toda la ayuda que llegue a estos centros de acopio en Puerto Rico se unificará en un mismo esfuerzo. Los municipios y las organizaciones que realicen recogidos pueden entregarlos en nuestros centros de acopio. Todas las donaciones serán consolidadas para que de manera organizada lleguen a los ciudadanos afectados en Colombia", explicó.