Reclusos en Paraguay reciclarán materiales usados en competencias de la Conmebol

El programa, oficializado mediante la firma del convenio por parte de la secretaria general adjunta y directora Jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez, y el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, busca generar "oportunidades de capacitación y trabajo" para los reos y facilitar su reinserción social, señaló el ente deportivo en un comunicado.

Además, promueve la economía circular y "el aprovechamiento responsable de materiales" para reducir el impacto ambiental.

El titular paraguayo de Justicia consideró la alianza como un "hito histórico" y destacó, citado en la nota, que la firma del acuerdo "permitió reafirmar que el objetivo del sistema no es el castigo, sino brindar herramientas reales para que las personas privadas de libertad retornen a la sociedad como mejores seres humanos".

Por su parte, Jiménez resaltó que el convenio permite utilizar "el poder transformador del fútbol para dignificar vidas mediante el trabajo".

La iniciativa es parte del programa de responsabilidad social SUMA, de la Conmebol, organización con sede en la ciudad paraguaya de Luque.