Rescatan con vida a cuatro personas tras la caída de una avioneta en el noreste de Bolivia

Se trata de la aeronave CP-928 que, según informó la FAB, cubría la ruta de la ciudad de Trinidad, la capital de Beni, al aeropuerto de la localidad de Cachascani, en la misma región.

"De acuerdo con el reporte preliminar, cuatro personas se encontraban a bordo: dos fiscales, un abogado y el piloto. Los cuatro fueron encontrados con vida, aunque dos presentan heridas de gravedad, por lo que se activaron las acciones necesarias para su evacuación y atención médica", indicó la FAB, mediante un comunicado oficial.

Según esa institución, la avioneta "había perdido contacto durante su recorrido" y fue encontrada después cerca de Cachascani, "luego de activarse su señal de emergencia ELT (Transmisor Localizador de Emergencia en inglés)".

La FAB indicó además que se realizó una revisión en el sector, por lo que "el análisis de los datos de vigilancia radar permitió establecer elementos que contribuyeron a determinar el área donde se encontraba la aeronave".

Tras la ubicación de la avioneta accidentada, perteneciente a la FAB se trasladó hasta el lugar para apoyar con las tareas de rescate de las cuatro personas.

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"La prioridad de las operaciones se concentra ahora en la atención y evacuación de los dos heridos de mayor gravedad, mientras continúan las coordinaciones entre las unidades de la FAB y las instituciones involucradas", añadió la fuerza aérea.

La FAB adelantó que "las circunstancias y las causas del accidente aún no fueron determinadas y deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente".

En abril un accidente similar de una avioneta privada, que ocurrió en Cochabamba (centro), dejó dos personas fallecidas, el piloto Carlos Moyano y el copiloto Julio Sardán.

La avioneta cayó en una zona boscosa entre la ciudad de Cochabamba y la localidad de Chimoré, en la zona del Trópico de Cochabamba.