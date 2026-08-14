Suben un 37% las entradas irregulares en la UE por el estrecho de Gibraltar en enero-julio

De acuerdo con el informe publicado este viernes por el organismo con sede en Varsovia, por esta ruta, la única "importante" que registró un aumento, se detectaron 8.648 ingresos por mar (frente a los 7.096 del mismo periodo del año anterior) y 2.569 por tierra (frente a 1.079 el año anterior).

Estos datos no reflejan los "sucesos excepcionales" que se produjeron en el enclave español de Ceuta a finales de junio, advirtió el boletín.

En general, sin embargo, se mantuvo la tendencia descendente que ya habían reflejado los primeros seis meses de 2026, pues en comparación con 2025 se detectaron un 37 % menos de intentos de cruce irregular de las fronteras exteriores de la UE, unos 61.000.

La ruta de África occidental (hacia las Canarias) experimentó en los primeros siete meses una reducción del 60 %, hasta 4.682 llegadas.

En el Mediterráneo central (la ruta hacia Italia), la migración irregular menguó en un 55 %, pues Frontex interceptó 16.454 intentos de ingreso.

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La cifra más alta se siguió dando en el Mediterráneo oriental, con 20.232 intercepciones, aunque también en este caso se documentó una bajada del 28 % con respecto a los primeros siete meses de 2025.

El descenso general refleja una serie de factores, explicó Frontex, entre ellos "la cooperación continuada con países socios" y las "medidas preventivas" adoptadas por países desde los que parten migrantes y solicitantes de asilo con la intención de llegar a Europa.