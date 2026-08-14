Tres heridos y un centenar de evacuados tras una explosión de gas en el centro de Bruselas

Los heridos son dos trabajadores de Sibelga, la empresa pública belga de gestión de suministro de electricidad y gas natural, y un bombero, según confirmó la portavoz de la compañía, Serena Galeone, a la agencia de noticias Belga.

Las deflagraciones se produjeron en el interior del edificio del Consejo Único de Resolución (CRU), una institución bancaria europea, durante unas tareas de reparación que provocaron accidentalmente una perforación en una tubería de gas de baja presión.

Según Galeone, se acumuló gas dentro de la estructura, sin que fueran afectadas las tuberías que se estaban reparando.

El alcance de las heridas se desconoce, y la empresa pública de transportes de Bruselas (STIB) ha desviado líneas de tranvía y de autobús.