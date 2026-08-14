Trump dice que con Biden EE.UU. vivió en su frontera casos como el de Ceuta a diario

"Lo vieron el otro día en España, ¿verdad? Ahora imaginen: dejaron entrar a 65.000 personas. Recuerden: 25 millones de personas, nosotros estábamos peor. Fue así cada día en nuestro país, durante meses y meses", declaró Trump, en referencia a los inmigrantes indocumentados que alega que había en EE.UU. antes de su mandato.

Trump arremetió contra la política migratoria de "frontera abierta" que atribuyó a la entrada de "muchos criminales", criticó a la entonces zar de la frontera, la exvicepresidenta y excandidata presidencial Kamala Harris, y enfatizó que el Gobierno que ahora dirige tiene "la facultad de sacar del país a las personas que están aquí ilegalmente".

El mandatario visitó la Academia de Policía del condado de Nassau, y posteriormente ofreció un discurso centrado en la reducción del crimen en el país bajo su liderazgo y, en concreto, en esta zona de Long Island (al este del estado de Nueva York) que durante años estuvo azotada por la violencia de pandillas como la MS-13.

Precisamente ofreció allí su respaldo al ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, que se presenta candidato por el partido a gobernador del estado de Nueva York frente a la actual responsable, la demócrata Kathy Hochul, señalándolo como un defensor de la ley y el orden y un representante del "sentido común".

Trump, que recordó que gracias a unas "fronteras abiertas" entraron "25 millones de personas en cuatro años" en EE.UU., denunció a la gobernadora su apoyo a la polémica medida de "no cash bail" (sin fianza en efectivo), que permite a detenidos por delitos menores salir en libertad antes del juicio para evitar congestionar el sistema.