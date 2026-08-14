Ucrania confirma el ataque a puerto ruso en el Báltico y dice que dañó plantas gasísticas

El mando castrense señala en un comunicado que, durante la pasada noche, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron el complejo "NOVATEK-Ust-Luga", en Slobodka, en la región de Leningrado.

De acuerdo con el Estado Mayor, se registró un incendio en las instalaciones y, según información preliminar, dos unidades de procesamiento de gas resultaron afectadas.

NOVATEK-Ust-Luga es un complejo industrial y de transbordo destinado al fraccionamiento y procesamiento de condensado de gas estable, según esta fuente.

Tiene una capacidad de casi 8 millones de toneladas de materia prima al año.

Los productos del complejo se utilizan en las actividades económico-militares de Rusia y contribuyen al abastecimiento de las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, indicó el Estado Mayor.