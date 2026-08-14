Un muerto y catorce heridos, siete críticos, por un fuego en la costa croata del Adriático

Zagreb, 14 ago (EFE).- Una persona ha perdido la vida y catorce están hospitalizadas este viernes, siete de ellas en estado crítico, debido a las quemaduras sufridas durante un gran incendio que se desató anoche en una zona turística a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Split, en la costa adriática de Croacia.

Los restos mortales de una persona todavía no identificada han sido hallados esta tarde local en una zona arrasada por el fuego.

Diez pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y la vida de siete de ellos corre peligro, incluida una joven de 17 años, informa el diario Jutarnji list citando fuentes del hospital, debido principalmente a las quemaduras sufridas, algunas con el 60 % del cuerpo afectado.

Otra decena de personas pidieron ayuda médica por problemas respiratorios causados por la exposición al humo.

Más de 280 bomberos, con 93 camiones de bomberos, así como cuatro aviones de extinción, han logrado poner el fuego bajo control, según las últimas informaciones, tras haber quemado unas 1.000 hectáreas de vegetación, así como decenas de viviendas, barcos, vehículos e instalaciones de la red eléctrica.

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Algunos medios informan de que algunos focos siguen aún activos.

El Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura croata indició que equipos de rescate evacuaron con sus barcos durante la noche a unas 200 personas que se habían adentrado en las aguas del Adriático para huir del incendio.

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, explicó que en el área afectada había unos 15.000 residentes y 12.000 turistas, de los que han sido evacuados de forma organizada al menos 2.500, aunque muchos otros se marcharon por sus propios medios sin esperara a la ayuda.

"Hemos tenido una noche extremadamente difícil. La situación en la zona comprendida entre Lokva Rogoznica y Omis es compleja. Los bomberos trabajan activamente para sofocar el incendio. Los aviones de extinción ya se encuentran en el lugar", declaró el jefe de bomberos, Viseslav Pesic, a la agencia de noticias croata Hina.

El fuego ha arrasado una amplia franja continental, así como la línea costera entre Lokve Rogoznica y Omis, por lo que la carretera del Adriático, por la que suelen pasar muchos turistas, ha sido cerrada.

Otro incendio se declaró hoy también en Trogir, al norte de Split, y los bomberos luchan aún contra las llamas en la península de Peljesac, unos 70 kilómetros al norte de Dubrovnik, pero por ahora han logrado defender las casas.

También en la vecina Montenegro se registran hoy varios fuegos.