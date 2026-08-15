Bolivia realiza monitoreo de connacionales tras el terremoto de magnitud 5 en España

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y su embajada ante el reino de España expresan su más profundo pesar y solidaridad con el pueblo español y, de manera muy especial, con toda la comunidad residente en Granada y sus familias", señala un comunicado oficial.

El Gobierno boliviano anunció que "en atención prioritaria a la seguridad y bienestar de nuestros connacionales", la Misión Diplomática "realiza un monitoreo activo y la verificación de la posible afectación a ciudadanos bolivianos".

El Estado boliviano solicitó además a todos los connacionales en Granada y áreas vecinas, "o a cualquier familiar que posea información sobre un compatriota afectado, que se ponga en contacto inmediato para recibir la asistencia y protección consular requerida".

"Se recomienda a la población mantener la calma, seguir estrictamente las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales españolas, y mantenerse informada exclusivamente por los canales oficiales", destaca el comunicado.

Bolivia reiteró su "firme y constante compromiso con la defensa de los derechos, la protección y el bienestar de todos los bolivianos en el exterior".

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El terremoto de magnitud 5 registrado este sábado tuvo como epicentro la provincia de Granada (sur de España), sacudió gran parte de Andalucía y se sintió en las regiones limítrofes de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en la de Madrid, aunque no constan víctimas por ahora.

Además de ese seísmo, ocurrido en la localidad de Alhendín, la ciudad de Granada y su área metropolitana acumularon 40 temblores de intensidad diversa durante la noche pasada, que causaron daños materiales.

Ni Protección Civil ni los servicios de emergencias reportaron víctimas, aunque la continuidad de temblores provocó que numerosos vecinos del área metropolitana de Granada saliesen de casa para concentrarse en parques y otros espacios al aire libre.