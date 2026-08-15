Bruselas ofrece el sistema Copernicus para búsqueda y rescate tras terremoto en Indonesia

"Mis pensamientos están con las familias que han perdido a seres queridos en este devastador terremoto. De la solidaridad a la acción, Europa está lista para desplegar Copernicus, nuestros ojos en el cielo, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate. Indonesia, estamos contigo", dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

Las autoridades de Indonesia han elevado a 38 el número de fallecidos tras el temblor registrado al este del archipiélago del Sudeste Asiático, que tuvo lugar a las 6.00 de la mañana hora local (22.00 GMT del viernes) con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Alrededor de 2.000 residentes fueron evacuados de las zonas costeras tras el fuerte temblor, que activó la alerta temprana de tsunami, suspendida poco después.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.