China brindará a Colombia ayuda de emergencia en efectivo y material humanitario por sismo

El anuncio, difundido en un comunicado por la portavoz de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA), Tang Ying, no ofrece detalles concretos sobre las cuantías económicas ni el tipo de material que se enviará, ni precisa en qué fechas llegaría al país latinoamericano.

Según el último balance de las autoridades, el temblor, que tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta ahora 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, además de 14.493 viviendas destruidas y 81.506 afectadas.

Colombia tardó dos días en abrir la puerta a rescatistas internacionales mientras decenas de equipos extranjeros esperaban autorización para entrar al país, una decisión que desató críticas por el tiempo perdido en las labores de rescate y que el Gobierno defendió alegando criterios de certificación y coordinación operativa.

La decisión también provocó críticas por sospechas de que la selección de los equipos respondió a criterios políticos, ya que Colombia autorizó el ingreso de rescatistas de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, pero puso trabas a equipos ofrecidos por países como China y México.