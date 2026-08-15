Consejo Nacional Electoral de Ecuador registra 10.711 inscritos para comicios locales

A esa cifra se sumaron 9.887 candidatos suplentes, lo que elevó a 20.598 el número total de candidaturas presentadas hasta el momento, según el último reporte del organismo electoral.

El mayor número de aspirantes corresponde a las juntas parroquiales rurales con 6.904 candidatos principales.

Además, hasta la hora de corte se habían registrado 742 candidatos a alcaldes y otros 82 para las prefecturas y viceprefecturas de las provincias del país.

El período de inscripciones concluirá a las 18:00 hora local (23:00 GMT) del próximo 17 de agosto.

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027.

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Sin embargo, el pasado 27 de marzo el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución estatal que alerta del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

Por ello, la campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre. El CNE organizará 45 debates electorales obligatorios en las jurisdicciones que cuenten con más de 100.000 electores, promoviendo así el voto informado de la ciudadanía a través de 21 debates de prefecturas y 24 de alcaldías.

El 26 de noviembre las personas privadas de la libertad sin condena ejercerán su derecho al voto, mientras que los beneficiarios de voto en casa sufragarán el 27 de noviembre.

La jornada de votación general se desarrollará desde las 7:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 (22:00 GMT) del domingo 29 de noviembre.

En el exterior, la votación se realizará desde las 09:00 hasta las 19:00 horas de acuerdo al uso horario de cada país.