EEUU sobre hijo de López Obrador: "se cancelará cualquier visa cuando existan razones"

"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho", apuntó la representación diplomática en un mensaje en redes sociales.

El mensaje fue acompañado de un video publicado el pasado 16 de febrero en el que aparece el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

"Lo he dicho repetidamente. No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa. Si entra a nuestro país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, le quitaremos su visa", expresó Rubio en el documento.

El pasado jueves, a través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán, informó que el Gobierno de aquel país le retiró la visa para ingresar a su territorio.

En un carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró la decisión fue tomada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

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El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó al Gobierno de Estados Unidos de incurrir en una forma de “injerencia” política tras la cancelación de la visa de López Beltrán, una decisión que atribuyó a motivos “esencialmente” políticos.

Mientras que este sábado, José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, señaló que la decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán, es asunto político con el que el Gobierno de aquel país busca desprestigiar expresidente de México.