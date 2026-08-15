El Gobierno venezolano expresa condolencias a Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7

"Transmitimos nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno de Indonesia, al tiempo que extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y expresamos nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos", manifestó el canciller venezolano, Félix Plasencia, en su cuenta de X.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local del sábado (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Más de un centenar de viviendas de la isla han sufrido daños y se han registrado aludes en algunos puntos de Flores, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. También resultó afectado el aeropuerto de la turística Komodo, si bien sigue operativo, dijo el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El pasado 24 de junio, en Venezuela se registró un doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó al menos 6.301 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.