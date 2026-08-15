El incendio forestal en el oeste de Alemania ya no avanza, pero aún no está controlado

En lo que es el mayor incendio forestal de la historia del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que ha quemado unas 300 hectáreas, unos 1.400 bomberos, policías, trabajadores de servicios de emergencia y voluntarios, incluidos agricultores con su maquinaria, luchan contra las llamas, apoyados por el Ejército.

Las Fuerzas Armadas apoyan con cuatro tanques las tareas de extinción para abrir cortafuegos en el bosque para impedir que el fuego siga propagándose. Desde el aire este sábado se sumaron dos helicópteros más de la Fuerza Aérea a los dos que el viernes ya lanzaron unos 57.000 litros de agua para combatir el incendio.

"La noche fue buena", declaró este sábado a la cadena pública regional WDR el presidente de la administración del distrito de Düren, al norte de Hürtgenwald, Ralf Nolten, donde se encuentra instalado el centro de crisis.

Explicó que se han logrado avances importantes en la lucha contra el incendio, ya que durante la noche, las Fuerzas Armadas alemanas abrieron nuevos y amplios cortafuegos en la zona, de manera que el principal frente del incendio ya no debería propagarse hacia otras áreas.

La atención se centra en Gey, en el municipio de Hürtgenwald, donde fueron evacuados a primera hora del viernes unos 2.000 habitantes al acercarse el incendio por la noche a unos 200 metros a la localidad.

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La ausencia de lluvia, un viento cambiante y las elevadas temperaturas de hasta 34 grados dificultas las labores de extinción, al igual que la presencia de munición de la Segunda Guerra Mundial en la zona.

"Debido a la gran cantidad de munición existente, tampoco podemos enviar al interior a bomberos individuales con mochilas de extinción", explicó Nolten.

Durante la noche del jueves al viernes ya se produjeron explosiones de munición en la zona afectada por el incendio.

El bosque de Hürtgen fue escenario de intensos combates entre las tropas alemanas y estadounidenses en 1944 y 1945.

Según la cadena WDR, es probable que las tareas de extinción del incendio continúen al menos hasta el lunes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha hablado por teléfono con Nolten para interesarse por la situación y agradecer a los voluntarios su participación en la gestión de la crisis y este sábado se prevé la visita a la zona del primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Henrik Wüst.