España urge a Israel a poner fin al asedio de colonos a familias palestinas en Qusra

España ha condenado "enérgicamente" el asedio en Qusra, que continúa invadida por colonos israelíes desde que un grupo de radicales incursionara en territorio ocupado, y después de una operación del Ejército de Israel que no ha cambiado la realidad sobre el terreno.

Además, ha urgido a Israel a "impedir la violencia arbitraria e intimidación de los colonos contra los palestinos, a poner fin a su impunidad, a proteger la integridad física y los medios de vida de la población palestina bajo ocupación, según el derecho humanitario, y a acabar con todos los asentamientos en el territorio ocupado de Palestina, que son contrarios al derecho internacional".

También ha reiterado su firme compromiso "con la aplicación de la solución de dos estados, con Israel y Palestina viviendo juntos en paz y seguridad, como única vía para una paz justa, sostenible y duradera en la región", de acuerdo con el comunicado del ministerio.

El pasado 9 de agosto, un grupo de colonos irrumpió en Qusra con el mismo 'modus operandi' utilizado en aldeas palestinas cercanas: atacar de forma sistemática varias viviendas de palestinos situadas en lo alto de una colina, ocupar sus patios bajo una carpa y cortar sus suministros de agua y luz hasta obligarlos a irse.

Así, el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, pidió ayer a la comunidad internacional que intensifique "los esfuerzos y contactos para presionar a Israel a fin de que detenga la escalada de violaciones contra el pueblo palestino".

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También instó directamente a Israel a que arreste a los radicales implicados en esta campaña de asedio contra Qusra, después de que en las primeras horas en que los colonos entraron a la aldea, los soldados incluso rezaran y se fotografiaran con ellos.

Según la organización de derechos humanos B'Tselem, desde 2020, colonos, y sobre todo soldados israelíes, han matado a más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada, entre ellos más de 200 niños y adolescentes, desencadenando tan solo una acusación formal por esas muertes.

Esta violencia forma parte de una campaña más amplia de "limpieza étnica" con la que el Israel "aspira a controlar todo el territorio palestino" y que solo desde el 7 de octubre de 2023 ha provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades palestinas, de acuerdo con la misma fuente.