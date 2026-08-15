Francia ha acogido a 17.000 afganos desde la llegada al poder de los talibanes

En un comunicado, el departamento de Exteriores subrayó que en estos cinco años Francia se ha mantenido "fiel a su compromiso de protección de las personas obligadas a huir su país, al tiempo que subrayó su "solidaridad indefectible con el pueblo afgano".

Y eso en un momento en que, indicó, Afganistán sigue afrontando "una crisis humanitaria, económica y de seguridad profunda que sigue agravándose y amenaza además la estabilidad de la región".

El Ministerio francés puso el acento en que "los derechos y libertades fundamentales de la población, en particular los de las mujeres y las chicas, no dejan de retroceder" ya que se las excluye de la educación secundaria y superior y "se han multiplicado las medidas discriminatorias para borrarlas completamente del espacio público".

"No son sólo discriminaciones, sino un sistema de opresión basado en el género", añadió antes de insistir en que "Francia condena con la mayor firmeza estos graves ataques a los derechos humanos y pide a los talibanes que respeten sus obligaciones internacionales".

Esas obligaciones en términos de derechos humanos, pero también de lucha contra el terrorismo y de gobernanza incluyente, fijadas por la resolución 2593 del Consejo de Seguridad de la ONU serán la condición para que Francia pueda contemplar una normalización de las relaciones con las autoridades de Afganistán.