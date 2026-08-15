Hermano de López Obrador dice que cancelación de visa a su hijo es ataque político de EEUU

José Ramiro, quien sede desempeña como secretario de Gobierno del estado de Tabasco (suroeste de México), dijo a medios locales que mediante esta acción y sin referir el nombre de su hermano, Andrés Manuel (2018-2024), intentan desprestigiarlo.

"Realmente al que quieren es, no al chico (López Beltrán), sino al grande (López Obrador). Nada más que lo están pensando los vecinos (EE.UU.). Yo creo que es un asunto político, no tiene nada que ver con otro tema", expuso el funcionario, de 70 años.

"Es el desprestigio (con el) que creen ellos (EE.UU.) que logran hacer daño, desprestigio a los ciudadanos que están luchando para que en este país, al pueblo de México le vaya mejor", añadió.

Cuestionó a los medios si en el pasado le habían retirado la visa a algún político de los gobiernos que antecedieron al de su hermano.

¿"Cuándo vieron ustedes que le retiraran una visa a uno de los políticos que estaban apoyando el neoliberalismo? Eso no lo hacían, porque eran gobiernos entreguistas que hacían, al pie de la letra, lo que les ordenaban desde los Estados Unidos, aquí hay soberanía, autonomía".

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Dijo que "si quieren una muy buena relación (EE.UU.) se tiene que dar en los marcos que la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo ha dicho: a través de la cooperación y no de la subordinación", apuntó José Ramiro López Obrador, quien aseguró que no ha visto recientemente ni a su sobrino, ni a su hermano.

El pasado jueves, a través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andrés Manuel López Beltrán, informó que el Gobierno de aquel país le retiró la visa para ingresar a su territorio.

En un carta, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

El viernes, la presidenta Sheinbaum acusó al Gobierno de Estados Unidos de incurrir en una forma de “injerencia” política tras la cancelación de la visa de López Beltrán, una decisión que atribuyó a motivos “esencialmente” políticos.