La ciudad colombiana de Pereira recibe ayuda de Chile y EE.UU. tras el potente terremoto

La asistencia enviada por Chile incluye 320 kits de alimentación, 200 de aseo domiciliario, 346 de higiene para hombres, mujeres y niños y 27.000 unidades de medicamentos, informó la Cancillería colombiana, que agradeció al presidente chileno, José Antonio Kast, y al pueblo de ese país por su solidaridad.

El envío había sido anunciado el miércoles por la Cancillería chilena, que informó entonces de que la Fuerza Aérea trasladaría unas 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, entre alimentos, productos de higiene y aseo y medicamentos donados por empresas privadas.

En Pereira se han registrado hasta el momento 94 fallecidos, 259 heridos y 140.000 damnificados de 41.600 familias, según afirmó el viernes el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

La ayuda internacional también se traduce en apoyo técnico con la llegada de especialistas de los equipos USAR 1 y 2 de Estados Unidos, procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California), que trabajan junto a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros organismos colombianos en la evaluación de las construcciones afectadas por el terremoto.

Uno de los bomberos estadounidenses explicó en un video difundido por la UNGRD que, tras conversar con las autoridades colombianas, se determinó que el apoyo de los equipos estadounidenses sería especialmente útil en las evaluaciones de seguridad de los edificios, con el objetivo de determinar cuáles pueden volver a ser ocupados.

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"Es un gran honor para nosotros estar aquí", señaló el rescatista, quien destacó el trabajo de los equipos colombianos y pidió a los habitantes de Pereira "mantener la esperanza" mientras avanzan las labores de recuperación.

El terremoto, cuyo epicentro estuvo en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a escasos 100 kilómetros de Pereira, deja hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos en todo el país, según la UNGRD.