La cúpula talibán centra su acto en Kabul en pedir al mundo la cooperación con su régimen

Sentados en asientos de primera fila reservados con carteles en inglés, diplomáticos extranjeros de diversa procedencia, desde delegados de países árabes hasta diplomáticos occidentales, asistieron a la multitudinaria ceremonia en el auditorio Loya Jirga de la capital.

Durante el acto, que reunió a más de un millar de personas y en la que intervinieron altos líderes del régimen como el viceprimer ministro, el ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, y el titular de Hajj y Asuntos Religiosos, Noor Mohammad Saqib, los talibanes centraron su discurso en la necesidad de abrirse al mundo.

"A lo largo de los últimos cinco años, podemos dividir a los países del mundo en dos grupos. Un grupo consta de aquellos que se han relacionado con el Emirato Islámico de Afganistán. Esos países se beneficiaron y obtuvieron ganancias de ello", dijo en su discurso el jefe de la diplomacia afgana, Amir Khan Muttaqi.

"Aquellos países que no se han relacionado deberían decir qué han logrado, qué beneficio han obtenido y qué resultados ha producido su política negativa. Deberían reconsiderar sus políticas y avanzar hacia una política de cooperación", subrayó Muttaqi al público.

Las intervenciones de los líderes justificaron lo ocurrido en 2021 como la prueba de la resistencia frente a la imposición de modelos traídos de Occidente y el rechazo a ideologías como el socialismo o la democracia liberal.

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"Nuestra batalla anterior no fue porque quisiéramos las minas o tuviéramos otros intereses terrenales; fue porque Estados Unidos y la OTAN querían imponer un sistema no islámico y occidental", afirmó el ministro de Asuntos Religiosos, Noor Mohammad Saqib.

En materia de seguridad, el régimen advirtió a terceros países de no repetir las "experiencias fallidas" del pasado de respaldar a facciones armadas, en un guiño al conflicto con Pakistán, y reafirmó que no permitirán que el territorio afgano sea utilizado como una amenaza contra ningún país.

"Si Afganistán no representa una amenaza para nadie, ¿qué derecho tiene alguien de atacar Afganistán? Y no pueden hacerlo", aseveró Muttaqi en su intervención.

La Radio y Televisión de Afganistán (RTA) emitió después un mensaje en vídeo del ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, segundo del régimen, grabado desde una ubicación no revelada por razones de seguridad.

Haqqani rememoró los inicios de la insurgencia en 2001 frente a la superioridad técnica de las fuerzas aliadas y defendió que la reorganización del grupo y la presión militar terminaron por forzar las negociaciones de Doha.

"La yihad comenzó en cuestión de dos años, y se estableció la organización y coordinación. Como resultado de los sacrificios de miles de atacantes suicidas, el enemigo se vio obligado a buscar una salida y eventualmente entabló negociaciones con el Talibán en Doha", afirmó Haqqani.

Mientras, fuera del auditorio, las celebraciones tomaron las calles del país con filas de vehículos tipo Ranger que desfilaban portando la bandera blanca del régimen, mientras desde el aire, una flota de helicópteros lanzó miles de flores desde el cielo para enmarcar lo que la cúpula afgana califica como su "Día de la Victoria".