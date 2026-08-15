Las exportaciones de Ecuador crecen un 4 % en el primer semestre de 2026

Entre enero y junio, las exportaciones petroleras sumaron 4.920 millones de dólares, mientras que las no petroleras alcanzaron los 14.651 millones, de los cuales 11.994 millones correspondieron a productos no petroleros y no mineros.

En este último segmento, que representó el 61 % de las exportaciones totales del país, el comportamiento fue distinto. El valor exportado cayó un 5 %, hasta los 11.994 millones de dólares, aunque el volumen aumentó un 4 %, hasta los 6,64 millones de toneladas.

El sector acuícola y pesquero registró ventas al exterior por 5.819 millones de dólares, un 8 % más que en el primer semestre de 2025, impulsado principalmente por el camarón, que creció un 10 % en valor y un 14 % en volumen, hasta alcanzar los 4.698 millones de dólares.

En contraste, el sector agrícola y agroindustrial redujo un 17 % el valor de sus exportaciones, hasta los 5.036 millones de dólares, principalmente por el comportamiento del cacao y sus elaborados, cuyas ventas cayeron un 57 %, hasta los 983 millones de dólares.

El banano y plátano registró exportaciones por 2.361 millones de dólares, un 6 % más, mientras que las flores naturales alcanzaron los 572 millones, con un crecimiento del 4 %.

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Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras y no mineras, con 3.085 millones de dólares y una participación del 26 %, aunque las ventas hacia ese mercado disminuyeron un 2 % frente al mismo periodo de 2025.

Le siguieron la Unión Europea, con 2.732 millones de dólares y una caída del 15 %; China, con 2.211 millones y un crecimiento del 10 %; y Rusia, con 581 millones y un aumento del 13 %.

Por su parte, las importaciones totales alcanzaron los 17.217 millones de dólares, un 18 % más que en el primer semestre del año anterior, con lo que la balanza comercial ecuatoriana cerró el periodo con un superávit de 2.355 millones de dólares.