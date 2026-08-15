Más de 5.000 indonesios permanecen desplazados tras el fuerte terremoto de 7,7

Mientras continúan las labores de rescate, "satisfacer las necesidades básicas y proporcionar suministros en los centros de evacuación es ahora una prioridad", dijo en un comunicado el jefe de información de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio), Berton SP Panjaitan.

El portavoz señaló que los supervivientes, ubicados en polideportivos y otros "puntos de evacuación", "necesitan urgentemente" bienes de primera necesidad como tiendas de campaña, arroz, medicamentos, mantas, agua potable y generadores.

El terremoto, que tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana del sábado hora local (22:00 GMT del viernes), con el epicentro unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, causó graves daños materiales en la isla.

Según el último balance de la BPBD, 914 viviendas sufrieron daños graves, 126 daños moderados y 317 daños menores. Además, más un centenar de instalaciones públicas, incluyendo 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 oficinas gubernamentales, resultaron gravemente afectadas.

Por su parte, el presidente del país, Prabowo Subianto, publicó en sus redes sociales "condolencias por la tragedia del terremoto ocurrido en (la provincia de) Nusa Tenggara Oriental".

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En respuesta a la creciente magnitud del desastre, el Gobierno Provincial está tramitando un decreto para declarar el estado de emergencia durante los próximos 14 días. Medidas similares también han sido adoptadas oficialmente en las regencias y ciudades afectadas.

Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.