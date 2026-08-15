México decomisa 1,9 toneladas de cocaína frente a costas del estado de Guerrero

La operación se derivó de un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima realizado por agentes navales, durante la cual se localizó una embarcación con dos motores fuera de borda y dos tripulantes a bordo, que fue interceptada, señalaron distintas autoridades en un comunicado conjunto.

Luego se incautaron 53 bultos con un peso aproximado de 1.900 kilogramos de presunta cocaína y se arrestó a las dos personas.

Las personas arrestadas y la drogada fueron trasladados a la octava región naval en el balneario de Acapulco, Guerrero, sur del país, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y abrir una investigación y determinar el peso ministerial.

El comunicado apuntó que este decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 405 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) y se evitó que aproximadamente más de tres millones de dosis sean traficadas.

El decomiso ocurre en medio de un refuerzo de las operaciones mexicanas contra el tráfico marítimo de drogas, particularmente en las rutas del océano Pacífico.

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Las acciones se dan luego de que a finales de julio, el Gobierno de México asegurara que se ha detectado que la mayor parte del tráfico marítimo de drogas se concentra actualmente en el océano Pacífico.

De acuerdo con información oficial, durante la actual Administración federal la Marina ha incautado cerca de 90 toneladas de cocaína en alta mar, en medio de la presión del Gobierno de Estados Unidos para que México intensifique el combate al narcotráfico y frene el tráfico de drogas hacia ese país.