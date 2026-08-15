Modi promete cursos gratis a los estudiantes en su discurso anual tras las protestas Gen Z

"Nuestros jóvenes deben poder permanecer cerca de sus familias, recibir su atención y evitarles una carga financiera adicional", añadió el dirigente nacional.

Con una duración de 75 minutos, la intervención de este sábado fue la más corta de Modi en los últimos cuatro años, después de alcanzar los 103 minutos el año pasado, y adaptó el grueso del mensaje a la juventud del país, que supone más del 65 % de la población.

"Si hay una fuerza impulsora y a la vez la mayor beneficiaria del viaje hacia una India desarrollada, es el poder juvenil de mi país. Debemos avanzar priorizando a nuestros jóvenes", afirmó al público.

Las movilizaciones que recorrieron la India en julio canalizaron la indignación acumulada de millones de jóvenes por las altas tasas de desempleo juvenil y la filtración de preguntas en las pruebas de acceso públicas, a las que cada año se presentan millones de estudiantes en búsqueda de asegurar un futuro.

El fundador del CJP y símbolo de este movimiento, Abhijeet Dipke, aprovechó la jornada para lanzar la campaña "School Thik Karo" (Arreglad las escuelas) y denunciar las deficiencias estructurales en las aulas rurales.

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"Me entristece ver que, incluso 80 años después de la independencia, seamos incapaces de construir escuelas dignas para la educación de nuestros niños", dijo el dirigente este sábado a los medios.