Normalidad en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla con Marruecos

La tranquilidad domina también en Melilla, la otra ciudad española del norte de África, igualmente fronteriza con Marruecos, aunque con un mayor destacamento de efectivos policiales.

La noche transcurrió en Ceuta con una densa niebla en la zona fronteriza, sin que se produjeran, hasta el momento, movimientos significativos de personas hacia el vallado y la costa ceutíes.

En el lado español permanecen activados numerosos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, preparados para intervenir y hacer frente a cualquier intento de entrada multitudinaria, como ocurrió a finales de julio en la zona del Tarajal, cuando fueron 80.000 personas, según el Gobierno español.

Marruecos mantiene igualmente un amplio despliegue policial y de seguridad en las inmediaciones de la localidad de Castillejos y la misma frontera.

Las fuerzas marroquíes frustraron hoy un intento de cruzar de forma irregular a Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en una zona montañosa a las afueras de Castillejos, indicaron a EFE fuentes de Seguridad del país vecino.

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Los agentes han extremado la vigilancia a raíz de los llamamientos difundidos en redes para intentar acceder a Ceuta de manera irregular este 15 de agosto, después de que una avalancha de decenas de miles de personas ya lo hicieran el 30 de julio desde Marruecos.

En Melilla, fuentes del Gobierno español informaron a EFE de que la jornada transcurre "con normalidad, sin novedad y sin incidentes".

Según pudo comprobar EFE, el trasiego de patrullas de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local es constante en el dique sur de la ciudad, aunque hay calma en la zona.

Además, en los últimos días fue reforzado con la instalación de una valla en el tramo final del espigón, donde antes solo había escollera, y una barrera flotante, ambos elementos de contención para permitir los rechazos en frontera de los migrantes.

Igualmente, hay un notable despliegue policial en el casco urbano de Melilla, aunque la tranquilidad es la nota predominante en las primeras horas de este sábado.

El Ministerio del Interior ha reforzado la ciudad por tierra, mar y aire con cerca de 150 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.